انقطاع الكهرباء عن مسقط ومحافظات عمانية بشكل مفاجئ

جدة - نرمين السيد - وفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد توقعت هيئة تنظيم الخدمات العامة عودة الكهرباء فى غضون أربع ساعات، ثم أعلنت عودة التيار إلى بعض مناطق السلطنة، منوهة بأن درجة الحرارة وصلت إلى 36 درجة مئوية فى مسقط، اليوم الإثنين.

وبحسب الوكالة، قالت شركة النفط العمانية "أوكيو"، إن الانقطاع تسبب فى زيادة حرق الغاز فى ميناء الفحل ومجمعات صحار الصناعية.

فيما نوهت شركة مطارات عمان، إلى توقعات بأن يؤثر انقطاع الكهرباء على المشغلين فى مطار مسقط الدولى، وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات تأثر الخدمات.