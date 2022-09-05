جدة - نرمين السيد - وفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد توقعت هيئة تنظيم الخدمات العامة عودة الكهرباء فى غضون أربع ساعات، ثم أعلنت عودة التيار إلى بعض مناطق السلطنة، منوهة بأن درجة الحرارة وصلت إلى 36 درجة مئوية فى مسقط، اليوم الإثنين.
وبحسب الوكالة، قالت شركة النفط العمانية "أوكيو"، إن الانقطاع تسبب فى زيادة حرق الغاز فى ميناء الفحل ومجمعات صحار الصناعية.
فيما نوهت شركة مطارات عمان، إلى توقعات بأن يؤثر انقطاع الكهرباء على المشغلين فى مطار مسقط الدولى، وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات تأثر الخدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع الكهرباء عن مسقط ومحافظات عمانية بشكل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.