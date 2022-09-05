وزير النفط الكويتى يشيد بقرار «أوبك +» بعودة الحصص إلى مستوياتها السابقة

جدة - نرمين السيد - أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتى الدكتور محمد الفارس بقرار "أوبك +" العودة بالحصص فى شهر أكتوبر المقبل إلى مستوياتها السابقة خلال أغسطس الماضى.
وقال "الفارس"، فى بيان اليوم الإثنين، بعد مشاركته فى الاجتماع "44" للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج "JMMC" فى تحالف "أوبك +" والاجتماع الوزارى "32" لتحالف "أوبك +" عبر تقنية الاتصال المرئى، إن الزيادة بـ 100 ألف برميل يوميا كانت فقط فى شهر سبتمبر الجارى مبينا أن الحصة المقررة لدولة الكويت ستكون 2.811 مليون برميل يوميا.
وأوضح أن تحالف "أوبك +" يصل من خلال اجتماعاته الشهرية الدورية إلى أفضل السبل للحفاظ على استقرار ميزان العرض والطلب فى السوق النفطية العالمية وفق رؤية شاملة لكافة الدول تتماشى مع فهم دقيق لاحتياجات الأسواق النفطية وحجم الامدادات.
وأضاف أن قرارات "أوبك +" التوافقية بين الأعضاء تصب دائما فى مصلحة الأسواق وتضمن أمن الإمدادات فى السوق، مؤكدا أن "أوبك +" نالت ثقة المنتجين والمستهلكين وجميع الأطراف المعنية باستقرار السوق النفطى العالمى وتوازنه.
وشدد على أن دولة الكويت تدعم جميع الجهود الرامية لحماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التى تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق إذ أن "انفصام" السوق الفورية عن الأسواق الآجلة لا يسمح بتحقق فاعلية استخدام الآليات والقدرة على التحوط بكفاءة وحسن إدارة المخاطر.
وأكد أن "أوبك +" لديها من المرونة ضمن اتفاق إعلان التعاون للتعامل مع التحديات المختلفة وقد أثبتت ذلك خلال الأعوام 2020 و2021 فى استعادة التوازن فى السوق وتعافيها.
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