ماكرون: نبحث عن مصادر بديلة للغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الفرنىسى إيمانويل ماكرون، على أزمة الطاقة التى تعانى منها دول أوروبا مع إيقاف روسيا إمدادات الغاز من خط نورد ستريم 1 بدعوى عمليات الصيانة، إن يتم البحث عن مصادر أخرى للغاز تكون بديلة للغاز الروسى.





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