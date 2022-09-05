أوكرانيا تطالب البرلمان الأوروبى بدعمها بشأن الانضمام للاتحاد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا فى بروكسل، أهمية دعم البرلمان لبلاده فى عدد من القضايا، وعلى رأسها تلك المتعلقة بعضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى.





وكتب "شميهال" فى منشور عبر تطبيق "تليجرام": "ما زالت الأولويات هى المساعدات العسكرية، وزيادة الضغط من خلال العقوبات، والدعم المالى والإنسانى لأوكرانيا، وبعد أن حصلت أوكرانيا على وضع مرشح، أولويتنا الرئيسية هى الانتقال إلى عملية المفاوضات بشأن العضوية، ونحن نعول على دعم البرلمان الأوروبى فى هذه المسألة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

كما أعرب "شميهال" عن شكره للأصدقاء الدوليين على تصميمهم ودورهم القيادى فى مساعدة أوكرانيا، مذكرًا بأن أولى الجلسات العامة للبرلمان الأوروبى فى دورته الجديدة ستعقد الأسبوع المقبل، قال شميهال "إننى على ثقة بأن البرلمان الأوروبى والمؤسسات الأخرى ستؤكد مرة أخرى دعمها الثابت لأوكرانيا وستجعل انتصار "أوكرانيا" فى هذه الحرب التى أطلقتها روسيا على نحو مخز أولوية غير مشروطة".

وأشار إلى أنه مقتنع الآن بأن أوكرانيا والأوكرانيين لا يزالون فى بؤرة اهتمام البرلمان الأوروبى.

كما التقى رئيس الوزراء الأوكرانى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، وبحثا تشديد العقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على روسيا واندماج أوكرانيا فى سوق الطاقة الأوروبى.

وقال "شميهال" إن صادرات الكهرباء من أوكرانيا إلى الاتحاد يمكن أن تحل محل واردات الغاز من روسيا، كما أثار خلال الاجتماع مسألة زيادة إمكانيات تصدير الكهرباء من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، وقال: "تبلغ الطاقة التجارية حالياً 300 ميجا وات، فى حين أن إمكانات التصدير لدينا تصل إلى 2000 ميجا وات ونتوقع زيادة صادرات الكهرباء وسنكون ممتنين لدعم المفوضية الأوروبية".

ويأتى ذلك فى إطار زيارة عمل يقوم بها شميهال اليوم إلى بروكسل، يرأس خلالها جنبًا إلى جنب مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اجتماعًا لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.