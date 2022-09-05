بالحصة.. ألمانيا تدرس تقنين توزيع الغاز بعد وقف «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - توقع الرئيس التنفيذى لشركة "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز فى ألمانيا، اليوم الإثنين، أن تتجه حكومة برلين إلى توزيع الغاز بالحصص وفقًا لدراسة يتم إعدادها، وذلك فى أعقاب قرار روسيا بوقف تدفقات الغاز الطبيعى عبر خط "نورد ستريم 1" لأجل غير مسمى.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال رئيس يونيبر، كلاوس ديتر موباتش: "لا يمكننا استبعاد أن ترى ألمانيا فى توزيع الغاز بنظام الحصص شيئا قد يتعين دراسته"، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة الألمانية تحاول تفادى توزيع الغاز بالحصص إذا كان ذلك ممكنًا. واعتبر ديتر موباتش، أن لجوء ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا فى نهاية المطاف، إلى توزيع الغاز بالحصص، سيكون كارثة، داعيًا الشركات والزعماء الأوروبيين إلى أن يكون يكونوا منفتحين على قدر من التدخل فى السوق.

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