الأردن يدين الهجوم الإرهابى وسط الصومال

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية - فى بيان اليوم الإثنين - تضامنها مع حكومة وشعب الصومال الفيدرالية الشقيقة. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كانت وسائل إعلام صومالية رسمية قد قالت إن جماعة الشباب الإرهابية قتلت ما لا يقل عن 20 شخصًا، وأحرقت 7 سيارات تنقل مواد غذائية.

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