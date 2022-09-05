الجيش العراقى يدمر 4 أوكار لـ داعش فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمنى عراقى قوله: إنه "استمرارا للعمليات الأمنية والاستباقية التى تنفذ فى العاصمة بغداد لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها وتعزيزا للأمن والاستقرار فى جميع مناطق العاصمة تمكنت قوة أمنية مشتركة خلال عملية تفتيش فى شمال غرب قضاء راوة بمحافظة الأنبار من ضبط 4 أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابى". وأشار المصدر إلى مواصلة القوات الأمنية المشتركة ملاحقة العناصر الإرهابية وفلول تنظيم "داعش" لبسط الأمن والاستقرار فى بغداد والسيطرة على جميع أنحاء البلاد. ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لـ"داعش" على النقاط الأمنية والمناطق، ومن شأن تلك الجهود الحثيثة أن تضع حدا للشائعات والأقاويل التى تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية فى البلاد.

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