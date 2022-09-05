اشتية: قيود إسرائيل على دخول الأجانب للضفة الغربية «عنصرية»

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن القيود الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضى الفلسطينية، عنصرية وتهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من يقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية.





وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى - فى كلمته بالاجتماع الأسبوعى لحكومته فى رام الله - الولايات المتحدة بألا تعطى الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون "فيزا" حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وألا تميز الولايات المتحدة بين من هو أمريكى من أصل فلسطينى وغيره.

ودعا أشتية أوروبا أن تضع شروطا على إسرائيل تسمح بعدم منع أى مواطن أوروبى يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذه القيود، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال أولوية فى نقاشنا وحديثنا مع الولايات المتحدة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

كما دعا الأمم المتحدة والدول الأعضاء فى المنظمة الدولية إلى الوقوف جديا أمام الهجمة المسعورة التى تقوم بها سلطات الاحتلال، والتى أدت إلى هدم تسعة آلاف مبنى منذ عام 2009 وتشريد 13 ألف فلسطينى ضمن سياسة التهجير وخاصة فى مدينة القدس المحتلة.

وقال: "مطلوب من الأمم المتحدة التى نشرت التقرير متابعة تبعاته وتوثيق ذلك لدى محكمة الجنايات الدولية، وبما يشمل مسؤولية إسرائيل عن حالات الإعدام التى تمارسها بحق أبنائنا، والموت البطيء والمتعمد لأسرانا"، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.