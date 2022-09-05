اختراق واسع لبيانات بطاقات المحمول فى إندونيسيا.. والسلطات تحقق

جدة - نرمين السيد - بدأت إندونيسيا، اليوم الإثنين، تحقيقًا حول واقعة تسرب بيانات بطاقات الهاتف المحمول، فى أحدث اختراق يضرب البلاد، فى حين تواصل السلطات الإندونيسية جهودها لمواجهة زيادة حالات الاختراق وسط مخاوف ضعف حماية البيانات.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المدير العام للتطبيقات والمعلومات بوزارة الاتصالات الإندونيسية، صمويل أبريجانى بانجربان، اليوم الاثنين، إن التسرب يتعلق بأكثر من مليونى خط بيانات، بما فى ذلك أرقام هواتف وهويات وطنية. وأضاف أبريجانى بانجربان فى موجز صحفى، أن الحكومة تحقق فيما إذا كان الاختراق ناتج عن هجوم خارجى أو تسريب داخلى. وأطلقت الحكومة الإندونيسية تحقيقين، الشهر الماضى، فى تسرب بيانات يتعلق بشركة بروساهان ليستريك نيجارا للكهرباء، وشركة تليكوم إندونيسيا الحكومية للاتصالات، عقب تحقيق جرى فى يناير فى اختراق سجلات طبية.

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