روسيا تتخذ إجراء جديدا ضد أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الروسية، أنه "ردًا على العقوبات الشخصية الآخذة فى التوسع التى تفرضها إدارة جو بايدن على المواطنين الروس، فرض حظر دائم على دخول روسيا ضد مجموعة أخرى من الأشخاص من بينهم أعضاء فى الكونجرس الأمريكى ومسؤولون رفيعو المستوى وأفراد من مجتمع الأعمال والخبراء و شخصيات ثقافية (25 شخصاً)".

وأشارت إلى أن من بين الأشخاص الـ25 الذين تم حظر دخولهم إلى روسيا الممثلين الأمريكيين بن ستيلر وشون بن.