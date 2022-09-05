عاجل- مقتل شخص وفقدان 9 آخرين فى تحطم طائرة بـ واشنطن

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات فى بيان، إن شخصا واحدا قتل، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن 9 مفقودين بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن فى شمال غرب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الطائرة حلقت من فرايداى هاربر فى جزر سان خوان عند الحدود الكندية الأمريكية، إلى مطار تاكوما الدولى فى سياتل، عندما تحطمت بالقرب من بوجيت ساوند شمال وجهتها.

وأضاف البيان "عثرت فرق الإنقاذ على شخص متوفى فى الموقع، وما زال البحث جاريا عن 9 أشخاص فى عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن سبب الحادث لم يحدد بعد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.