العالم اليوم - بالفيديو.. مشجع يدخل الملعب ليضرب نجم بشكتاش

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مشجع يدخل الملعب ليضرب نجم بشكتاش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 04:19 مساءً - نهاية مباراة بشكتاش بالدوري التركي، لم تكن هادئة، كما هو الحال في العديد من مباريات الدوري التركي "المشحون" من قبل الجماهير، وهذه المرة شهدت الواقعة دخول مشجع وتوجهه لضرب لاعب.

وتفوق بشكتاش على مضيفه أنقرة جوتشو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة شهدت الكثير من الأحداث الجدلية.

واشتبك لاعبو الفريقين في مشاجرة كبيرة، ولكن الغريب وقع بعدها، باقتحام أحد المشجعين لأرض الملعب واتجاهه مباشرة نحو لاعب بشكتاش صالح أوكان قبل أن يركله في ظهره.

وقام جوسيف دي سوزا، لاعب بشكتاش، بصرع المشجع أرضا، مما خفف أثر التدخل، ليفشل المقتحم في "ركلته"، قبل أن يتجه اللاعبون للسيطرة عليه.

وأعقب دخول المشجع اقتحام مزيد من الجمهور لأرض الملعب وسط فوضى عارمة بين الفريقين التركيين.

وشهدت المباراة أيضا إشهار بطاقة حمراء في وجه مارلون خابيير لاعب أنقرة جوتشو، ودي سوزا لاعب بشكتاش، في الوقت بدل الضائع من اللقاء.