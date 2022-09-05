الأسوأ منذ 500 عام.. 13.2 مليار دولار خسائر الجفاف خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات شركة التأمين الدولية "أون"، اليوم الإثنين، عن أرقام صادمة لأضرار الجفاف العالميةفى العديد من دول العالم، خلال نصف العام الجارى 2022، إذ بلغت الخسائر 13.2 مليار دولار على الأقل.





ووفقًا لصحيفة "نيكى" اليابانية، يقول الخبراء إن دول الاتحاد الأوروبى تعانى الآن من أسوأ جفاف فى الـ500 سنة الماضية، لافتة إلى أن الجفاف يحتدم فى غرب الولايات المتحدة وباكستان والصين. وبسبب ضحالة الأنهار، انخفض إنتاج الكهرباء فى عدد من محطات الطاقة الكهرومائية فى الصين بنحو 40%، كما تسبب هذا الجفاف فى توقف مصنع شركة تجميع شركة تويوتا للسيارات مؤقتًا فى مقاطعة سيتشوان. كما نشر خبراء من المعهد الوطنى اليابانى للدراسات البيئية وجامعة طوكيو تقريرًا فى يونيو الماضى، أكدوا فيه أن الجفاف لن يكون فى الصيف الاستثناء بحلول منتصف هذا القرن، بل سيكون هذا الجفاف هو القاعدة فى العديد من المناطق، بما فى ذلك ساحل البحر المتوسط​ وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية.

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