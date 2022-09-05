«أبوالغيط»: استقرار لبنان ركن مهم للمشرق العربى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد عبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث تناول اللقاء آخر مستجدات العمل العربى المشترك قبيل الدورة 158 لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى، والمقرر أن تعقد غدا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.





وأوضح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن الوزير اللبنانى وضع أبو الغيط فى صورة الأوضاع فى بلاده، وبخاصة فى ضوء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تواجهها جراء تراجع سعر العملة. كما ناقش الجانبان المسارات المحتملة لتعزيز استقرار لبنان بالنظر للاستحقاقات السياسية الوشيكة. ونقل رشدى عن الأمين العام، تأكيده خلال المقابلة على دعم الجامعة العربية للبنان، باعتبار أن استقراره يمثل ركنا مهما فى استقرار المشرق العربى.

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