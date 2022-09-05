عاجل- «أوبك+» توافق على خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا فى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قررت دول "أوبك +"، اليوم الإثنين، خفض إنتاج النفط 100 ألف برميل فى اليوم فى شهر أكتوبر المقبل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.





وكانت أسعار النفط هبطت فى مطلع شهر أغسطس الماضى، إلى ما دون مستوى ال100 دولار للبرميل لأول مرة منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع تزايد المخاوف من ركود عالمى وشيك، ما سيؤثر بالسلب على معدلات الطلب.

وفى تصريحات لوكالة "بلومبرج"، خلال شهر أغسطس الماضى، قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أوبك بلس، المكونة من 23 دولة، قد تلجأ لخفض إنتاج النفط فى أى وقت للتعامل مع التحديات.

ووافق تحالف دول "أوبك +" المصدرة للبترول فى الاجتماع السابق الشهر الماضى على زيادة الإنتاج فى سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، بضغط من الولايات المتحدة التى تواجه معدلات تضخم قياسية.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك +" الاجتماع القادم يوم 5 أكتوبر.