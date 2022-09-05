العالم اليوم - "أوبك+" تقرر خفض إنتاجها لأول مرة في أكثر من عام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - قرر تحالف "أوبك+"، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس، بحسب بيان يوم الاثنين.

وبسؤال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن قرار اليوم، أكد لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن أوبك بلس قررت خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا بدءاً من أكتوبر المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، خفض الإنتاج، في أكثر من عام.

وكانت المجموعة أقرت في مطلع أغسطس، زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل في شهر سبتمبر. وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن هذه الزيادة كانت مخصصة فقط لشهر سبتمبر.

وأشار البيان إلى أن رئيس "أوبك+" سيبحث الدعوة لاجتماع وزراء المجموعة في أي وقت لمعالجة التطورات في السوق إذا لزم الأمر.

وذكر البيان أن اجتماع "أوبك+" المقبل سيكون في 5 أكتوبر المقبل.

وعقب قرار "أوبك+"، استكمل خام برنت ارتفاعاته اليوم، وزاد بنسبة 3.6 بالمئة إلى 96.4 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة إلى 89.7 دولار للبرميل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أكد اجتماع "أوبك+"، على "التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها".

كما أشار الاجتماع إلى أن "التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييما مستمرا لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

وذكر بيان "أوبك+" أن "لدى المجموعة من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون".