العالم اليوم - "قصة مثيرة" لسيارة بنتلي.. سرقت من لندن وظهرت في كراتشي

انتم الان تتابعون خبر "قصة مثيرة" لسيارة بنتلي.. سرقت من لندن وظهرت في كراتشي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - في حادث غريب من نوعه، عُثِر في مدينة كراتشي الباكستانية على سيارة "بنتلي" فاخرة، كانت قد سرقت قبل عدة أسابيع من العاصمة البريطانية لندن.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيارة من نوع "مولسان سيدان" تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار، كانت قد سرقت من منزل في لندن، مضيفة "وبعد أسابيع من البحث المتواصل، جرى العثور على السيارة متوقفة في حي سكني فاخر بمدينة كراتشي".

وقال المصدر إنه تم العثور عليها بعدما نجحت السلطات البريطانية في تحديد موقعها من خلال نظام التتبع المتقدم، الذي فشل السارقون في إيقاف تشغيله.

وأوضح أن السلطات الباكستانية تلقت بلاغا من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة "لطلب المساعدة في العثور على السيارة المسروقة".

وجرى العثور على السيارة، لكنها كانت تحمل لوحة تسجيل باكستانية. وبعد الفحص، اكتشف الخبراء أن رقم هيكلها يطابق تفاصيل السيارة المسروقة من لندن.

وفشل صاحب السيارة في كراتشي في تقديم الوثائق التي تثبت ملكيته لها، ليتم إلقاء القبض عليه وإخضاعه للتحقيق، الذي قاد أيضا إلى اعتقال "السمسار" الذي باعه السيارة الفاخرة.

وأفادت تقارير بأن المتورطين في السرقة تمكنوا من استيراد السيارة إلى باكستان باستخدام وثائق "دبلوماسي رفيع المستوى لدولة في أوروبا الشرقية".