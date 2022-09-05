الاتحاد الأوروبى يمنح أوكرانيا مساعدات بقيمة 500 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أعلنت المفوضية الأوروبية عن الحزمة الجديدة، اليوم الإثنين، حيث استضاف كبار المسؤولين اجتماعًا لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا مع رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، فى بروكسل.

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