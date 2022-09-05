ألمانيا: نتطلع لشراكة قوية مع رئيسة الوزراء البريطانية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قد فازت اليوم الإثنين، برئاسة حزب المحافظين لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وأعلن برام بريدى، من مسؤولى حزب المحافظين، أنه جرى عقد 12 جلسة، حضرها 20 ألفًا من أعضاء الحزب، بجانب استطلاع الملايين من العامة على الإنترنت، موضحًا أن عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، حيث حصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب.