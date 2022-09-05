مؤتمر الإعلان عن زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يعقد حزب المحافظين البريطانى، الآن، مؤتمرًا للإعلان عن الفائز بزعامة حزب المحافظين فى بريطانيا خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل فى مايو الماضى، بوريس جونسون، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية فى بث مباشر.





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