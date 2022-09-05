جدة - نرمين السيد - فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الإثنين، برئاسة حزب المحافظين فى بريطانيا، لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، فى بث مباشر منذ قليل.





وأعلن برام بريدى، من مسؤولى حزب المحافظين، أنه جرى عقد 12 جلسة، حضرها 20 ألفًا من أعضاء الحزب، بجانب استطلاع الملايين من العامة على الإنترنت، موضحًا أن عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، حيث حصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب. برام بريدى، من مسؤولى حزب المحافظين، أنه جرى عقد 12 جلسة، حضرها 20 ألفًا من أعضاء الحزب، بجانب استطلاع الملايين من العامة على الإنترنت، موضحًا أن عدد المصوتين كان 172 ألفا، وكانت نسبة التصويت 82%، حيث حصد المرشح ريشى سوناك 60399 صوتًا، فيما حصدت ليز تراس 81326 صوتا، لتصبح تراس الفائزة بزعامة الحزب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.