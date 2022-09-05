لافروف يعلق على تفجير السفارة الروسية فى كابول

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز أمن البعثة الدبلوماسية فى العاصمة الأفغانية كابول بعد الهجوم الإرهابى الذى وقع أمام السفارة الروسية صباح اليوم.





وقال لافروف - فى مستهل اجتماع عقده مع نظيره الطاجيكى سيروج الدين محى الدين، بموسكو اليوم الإثنين - "لقد جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على الفور لتعزيز حماية محيط السفارة، وتم إشراك قوات إضافية تابعة لسلطات طالبان وتفعيل قدرات جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس فى أفغانستان"، مشددا على ضرورة محاسبة منظمى ومرتكبى العمل الإرهابى.

ووقف لافروف ونظيره الطاجيكى دقيقة صمت تكريما لروح الموظفين الروسيين، اللذين لقيا مصرعهما بالتفجير، عند بوابة السفارة الروسية فى كابول.

كانت وزارة الخارجية الروسية أكدت فى وقت سابق من اليوم، مقتل موظفين فى سفارتها بالعاصمة الأفغانية إثر هجوم إرهابى.