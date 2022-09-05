أول تعليق لـ تراس بعد إعلان فوزها بزعامة حزب المحافظين البريطانى

جدة - نرمين السيد - وأشادت تراس خلال كلمة لها بعد إعلان فوزها بزعامة حزب المحافظين، بجهود جونسون خلال الفترة الماضية، قائلة "أشكر جونسون على قيادته لحزب المحافظين والحكومة فى ظروف صعبة، كما أشكر أيضا جميع الناخبين من الحزب".
وأضافت تراس، أنوى الوفاء بتعهداتى للناخبين وبلدنا، مشيرة إلى أنها ستطرح خطة عريضة لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد، كما أعلنت أنها ستعمل على خطة الرعاية الصحية فضلا عن معالجة أزمة الطاقة، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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