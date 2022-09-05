أبو الغيط يستقبل المفوض العام لـ«أونروا»

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، فيليب لازارينى، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمقر الأمانة العامة للجامعة.





وركز اللقاء على المُشكلات التى تواجه الوكالة والصعوبات المالية التى تعوق عملها فى الفترة الأخيرة، فى ظل الأزمات العالمية التى وضعت ضغوطاً على الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية. وأوضح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شدد على الأهمية البالغة التى ينطوى عليها عمل الوكالة، خاصة فى المرحلة الحالية التى يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون فى مناطق عمل الأونروا الخمس، صعوبات كبيرة فى ظل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية. واستمع أبو الغيط، لشرحٍ مُفصل من المفوض العام "لازارينى" حول الأوضاع المالية للوكالة فى المرحلة الحالية، حيث تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 100 مليون دولار. وأضاف رشدى أن كلاً من أبو الغيط و"لازارينى" تداولا حول أفضل السبل لسد هذه الفجوة، وحول الخطط المطروحة لاستدامة تمويل الوكالة فى المرحلة المُقبلة، وبما يضمن عدم تأثر الخدمات التى تقدمها للاجئين الفلسطينيين فى مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، وغيرها.

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