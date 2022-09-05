نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا www.dvlottery.state.gov إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏العديد من الأشخاص حول العالم يبحثون عن كيفية التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا بشكل مبسط، وذالك من اجل الحصول علي الجرين كارد الأمريكي بعد ظهور نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية التسجيل علي موقع الهجرة الرسمي dvlottery.state.gov علي شبكة الإنترنت أسفل هذه التدوينة، وذالك حتي يتمكن الجميع الحصول على تأشيرة سفر الولايات الأمريكية المتحدة، حيث تمنح اكبر دول العالم أمريكيا حق اللجوء لخمسون ألف شخص حول دول العالم، ليست فقط الدول الأوروبية، ولكن يحق أيضا للدول العربية.

وضعت الحكومة الأمريكية بعد الشروط، لمن يرغب في اللوتري الأمريكي، سوف نذكر لكم بعض الشروط، بأن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة، والتقديم سوف يكون إلكترونيا، ولا يقدم لليد و بدون الذهاب لأحدي السفارات الأمريكية، المنتشرة حول العالم داخل الدول المشاركة في التقديم فقط، كما أوضحت شرطاً مهم، على المتقدم آن لا يكرر تقديم الطلب على مرات، لأنه سوف يعرضه لحذف اسمه من القرعة نهائياً.

كيفية التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقعنا الإخباري ثقفني طريقة التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا، حتي يتمكن جميع الأشخاص الراغبين في التسجيل بشكل الكتروني معرفة الخطوات الصحيحة للتسجيل من اجل الفوز باليانصيب الخاصة بالبطاقة الخضراء (جرين كارد) حيث نتمنى التوفيق للجميع.

الدخول علي الموقع الرسمي للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلي أمريكا بواسطة محرك البحث جوجل.

قم بكتابة رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام وحروف بطريقة صحيحة.

اضغط على أيقونة Submit.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة لملء كافة البيانات داخل الحقول الفارغة بشكل صحيح.

بعد التحقق من صحة البيانات قم بالضغط علي ايقونة Submit.

سوف تظهر لك رسالة success تعني نجاح خطوات تقديم اللوتري .

حيث يمكن الاطلاع علي كافة البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها علي موقع الهجرة العشوائية إلي أمريكا كما هو ظاهر أمامكم بالخطوات السابقة، حيث ينبغي عليك عزيزي مقدم الطلب الاحتفاظ بنسخة من طلب التقديم علي الجهاز الشخصي عن طريق إعطاء أمر الطباعة بواسطة استخدام لوحة المفاتيح للرجوع إليها مستقبلا في حالة الفوز.