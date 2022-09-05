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عمر شويل - جدة سنعرض لكم اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني تقرير عن المناسبات الوطنية في بلادي الكويت حيث ستشهد البلاد خلال ساعات قليلة اجمل احتفالات ينتظرها الشعب الكويتي الشقيق التي استقلت فيه الكويت ليأتي علي الجميع اجمل الأعياد التي تشهد الدولة الكويتية بالفرحة والبهجة من قبل أبناءها الأحباء وجميع مواطنيها الكويتين وأيضا المقيمين بداخل الأراضي الكويتية حيث ستحتفل الدولة بالعيد الوطني لدولة الكويت والذي يقام سنويا في اليوم السادس والعشرون من كل شهر فبراير سنويا حيت تقوم الحكومة بإعطاء الاجازات الرسمية لكافة القطاعات الحكومية والخاصة وذلك من اجل الاستعداد الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي في مختلف المحافظات من خلال هذا المقال سوف نشارككم فرحة العيد الوطني للكويت لهذا العام نتمنى بان يكون عام خير وامن وأمان لدولة الكويتية شعبا وحكومةً .

تقرير عن المناسبات الوطنية في بلادي الكويت

رأس السنة الهجرية.

المولد النبوي.

الإسراء والمعراج.

عيد الفطر.

يوم الوقوف بعرفة.

عيد الأضحى.

رأس السنة الميلادية.

العيد الوطني.

يوم التحرير.

العيد الوطني لدولة الكويت

يحتفل العديد من الكويتيون المقيمين في يوم عيد الوطني للكويت، حيث تقوم كافة أجهزة الدولة بخطة تأمين شاملة من قبل جهاز الشرطة والجيش الوطني وذلك من اجل تامين الحشود التي سوف تنزل إلى الشارع الكويتي كما ستقوم أيضا وزارة الصحة بدفع العديد من العربات والمركبات للتامين الشامل لصحة المواطنين الجدير بالذكر أن المواطن الكويتي يتمتع بالعديد من المزايا بداخل وطنه الحبيب دولة الكويت حيث انتهت الحرب والغزو العراقي على الكويت وذلك بسبب طمع العراق في الحقول النفطية الغنية التي تتمتع بها البلاد من حقول كبيرة جدا ومنذ أن علمت الدولة الكويتية بهذا المصدر الثمين تسعي الحكومة جاهدة لتقديم افضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين بداخل ارضيها .

مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي

عرضنا لحضراتكم بعض صور احتفالات العيد الوطني بدولة الكويت حيث سيشهد هذا اليوم العظيم العديد من العروض من قبل قوات الدفاع الجوي الكويتي في تقديم العروض الجوية بسماء الوطن والتي سوف تشهد سماءها بالألوان والألعاب النارية الرائعة التي تسعد الملايين من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الأراضي الكويتية.