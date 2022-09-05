نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية والتعليم الليبية.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية والتعليم الليبية.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي يترقب الطلاب في جميع محافظات ليبيا بشكل عام التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022، بعدما انتهى الطلاب من اداء امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بناءً على الجدول الرسمي المعتمد والضوابط التي اشارت اليها وزارة التربية والتعليم الليبية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في ليبيا

وقد كشف رسميا الأستاذ أحمد مسعود ، مدير عام مركز الامتحانات الوطني، تفاصيل الإعلان عن نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية في ليبيا بجميع المحافظات، وقد أكد رسميا على أن نسبة النجاح أفضل وأعلى من السنوات السابقة، وقد أكدت على أن مؤشرات النجاح مرضية هذا العام ومبشرة إلى حد كبير، وقد اشار أنه لا داعي للقلق والخوف الذي يسيطر على الطلاب في هذا التوقيت، ونجد أنه من الجدير بالذكر أن هناك على نحو 169 ألفًا و 148 طالبًا تقدموا لأداء الاختبارات التي انتهت قبل أيام من الآن.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص لكي يتم الاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات ليبيا 2022، حيث اشارت وزارة التربية والتعليم الليبية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الايام القليلة المقبلة، بعدما يتم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب حيث يتم الان العمل على رصد الدرجات الخاصة بالطلاب من خلال مراكز ولجان الامتحانات المختلفة في جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويتم الاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.