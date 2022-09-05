نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [سجل الآن] اختبار رخصة المعلم “قياس تسجيل دخول” 1444 هـ tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع تسجيل اختبار رخصة المعلم، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة إلى وزارة التعليم السعودية عن فتح باب تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر الرابط الجديد في الموقع الإلكتروني الخاص بها، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن طريقة التسجيل في الاختبار التربوي العام وكذلك الاختبار التخصصي لدى المعلمين والخريجين، وسنتعرف معكم على طريقة دفع الرسوم الخاص بالاختبارات وتحديد موعد الاختبار والمكان الذي يناسبك بكل سهولة، وكيف يمكنكم الوصول إلى نماذج من اختبارات المهني بالسنوات السابقة في المملكة العربية السعودية، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

هيئة التقويم والقياس

وقد أعلنت هيئة التقويم والتدريب منذ حوالي شهرا عن مواعيد التسجيل في امتحان الترخيص المهني لشاغلي المهن التعليمية، حيث يهتم بهذا الموضوع العاملين في مجال التدريس في وزارة التعليم الحاليين ممن قاربت رخصتهم على الانتهاء، وكذلك خريجي وخريجات التخصصات الجامعية المختلفة الراغبين في الحصول على وظيفة ك معلم.

وتعمل الهيئة على العديد من الاختبارت والتي منها اختبار القدرات وكذلك قياس للطلبة بالمملكة، وبالنسبة إلى المعلمين يتم عمل الاختبارات بخصوص الرخصة والمهنية، وأيضاً كفايات المعلمين، وسنركز في هذا المقال على رابط تسجيل اختبار الرخص (وثيقة التعليم)، فتابعوا ثقفني.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

وتم نشر بالفعل مواعيد أيام الدخول لامتحان الرخص مهنة المعلم، وهذا سواء العام أو المتخصص، حيث جاء في الموقع الإلكتروني المواعيد المتاحة كما يلي:

موعد الاختبار التربوي (العام): من 11 نوفمبر 2022، ويستمر حتى يوم 14 نوفمبر القادم.

ميعاد اختبار التخصص (اللغة، الرياضيات، الدين، إلخ): من 21 يناير العام 2023، ويستمر حتى يوم 25 من نفس الشهر الميلادي.

ويجب على المقدم اجتياز الاختبار للحصول على الرخصة، وننصحكم بمذاكرة اختبارات السنوات السابقة التي تصدرها الهيئة في وزارة التربية والتعليم.

وهذا حتى تتعودا على نموذج وكذلك نوعية اسئلة الاختبار وما هي درجة النجاح في نتائج الاختبارات أيضا معرفة معايير الهيئة، سواء في التربوي او التخصصي.

موعد التسجيل لاختبار الرخصة المهنية

وبدأ التسجيل بدءا من اليوم بالنسبة إلى النساء، وهذا وفق ما جاء في منشور الهيئة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن اختبارات الوظائف التعليمية، حيث:

بدأ التسجيل للرجال (للمعلم) من يوم 29 أغسطس الماضي، والموافق بالهجري 2 صفر 1444.

بالنسبة للنساء (والمعلمة)، فبدأ بدءا من اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، وهو 9 صفر عام 1444 هـ.

ويتم تسجيل المتقدم عبر تطبيق الهيئة أو الموقع الإلكتروني للتسجيل، والذي نضع لكم الرابط والطريقة بدون أي أخطاء أو مشاكل بالأسفل، فتابعوا القراءة فضلا.

اختبار رخصة المعلم

ويوجد العديد من الأسئلة بخصوص النماذج وكيفية الوصول لها، وحسب خبرات الكثير من المعلمين والمعلمات فننصحكم بمتابعة مقاطع اليوتيوب الخاص بتجميعات اسئلة قياس رخصة المعلم المهنية، ونترك لكم إحداها وهو بخصوص مفاتيح حل أسئلة الرخصة المهنيه (تربوي)، فتابعوا:

التسجيل لاختبار الرخصة المهنية

وكما قلنا لكم فإن التقدم على امتحانات الهيئة، يكون عبر الرابط الجديد، الذي نتعرف عليه وعلى خطوات التسجيل وكذلك سداد رسوم الاختبارات للمتقدمين، فتابعوا الخطوات التالية:

اذهب إلى هيئة التقويم والتدريب إلكتروني، وهذا عبر الرابط tpl.etec.gov.sa .

. بعدها تقوم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد.

ثم بعدها في الصفحة الرئيسية الخاصة بك، اضغط على الاختبارات.

تنقر على الاختبار التربوي أو التخصصي وانقر على سجل الآن (بعد الانتهاء من واحدة سجل في الأخرى بنفس الخطوات بالأسفل).

ستظهر لك صفحة موقع قياس الخاص بك، تدخل كافة البيانات، والموافقة على الشروط والأحكام.

اختر اليوم الذي ستذهب فيه الى الاختبار، وبعدها تختار المدينة والمقر الذي تتوجه إليه في هذا اليوم.

ثم بعدها اختر طريقة السداد.

بعد الانتهاء تجد سجل الآن تحولت إلى تفاصيل، وهنا تدرك أنك سجلت بخطوات صحيحة، وفي حالة عدم وضوح شيء تابع المقطع.

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