بوتين: واجبنا حماية شعب دونباس.. ومواقف كييف أفسدت محاولات التسوية السلمية

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التأكيد، اليوم الإثنين، على أن واجب روسيا هو مساعدة دونباس، منوهًا بأن جميع المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية باءت بالفشل بسبب موقف كييف.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستى"، قال الرئيس بوتين فى المنتدى البيئى للشباب: "مأساة دونباس هى نتيجة أنشطة نظام نيونازيس (الفاشية الجديدة) الذى استولى فى عام 2014 على السلطة بالقوة، ثم شن الأعمال العدائية فى دونباس". وتابع بوتين: "لقد أجروا مرتين عمليات عسكرية كبيرة باستخدام المدفعية والطيران والمعدات الثقيلة وما إلى ذلك.. ولايزال يستمر هذا حتى الآن". وشدد الرئيس الروسى على أن واجب روسيا هو حماية دونباس وشعبها، معربًا عن إعجابه بشجاعة شعب دونباس، وقال: "واجبنا هو مساعدة هؤلاء الناس.. وروسيا تقوم بذلك. كل محاولاتنا لحل هذه المشكلة سلميًا باءت بالفشل بسبب مواقف نظام كييف.. إن شجاعة شعب دونباس الذين يدافعون عن جمهورياتهم فى خطوط التماس أدهشتنى.. إنهم يقاتلون بشكل أفضل من الجنود المحترفين".

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