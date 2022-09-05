بوريل: العقوبات المفروضة على روسيا أرهقت مواطنى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أقر مفوض الأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، بأن العقوبات المفروضة على روسيا أرهقت المواطنين الأوروبيين أنفسهم، وأنهم سئموا من الأوضاع الصعبة.





وحسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية، أوضح بوريل أن مواطنى دول أوروبية محددة تعبوا من العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا، لافتًا إلى قلق هؤلاء الأوروبيين حيال فصل الشتاء المقبل، متعهدًا بأن يشرح لهم "ضرورة" سياسة العقوبات. وفى كلمته عبر الفيديو فى المؤتمر البرلمانى للاتحاد الأوروبى المقام فى براغ، قال بوريل: "لا يجب إعطاء روسيا فرصة لاستخدام الإعياء من العقوبات التى تعانى منها بعض بلداننا. وسيستمر اختبار الصلابة هذا. يجب أن نتحدث إلى مواطنينا وأن نشرح كيف تبدو مسؤوليتنا فى الأزمة الحالية (فى أوكرانيا)، والتأكيد أيضا على أهمية الجهود الخاصة بالقضاء على اعتمادنا الاستراتيجى فى مجال الطاقة على روسيا".

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