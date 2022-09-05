روسيا: العقوبات الغربية سبب توقف «نورد ستريم ــ 1»

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين، إن "مشاكل ضخ الغاز عبر نورد ستريم ــ 1 نشأت بسبب العقوبات المفروضة على بلدنا وضد عدد من الشركات من قبل الدول الغربية، بما فى ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة"، مشيرا إلى أنه لا توجد أسباب أخرى تؤدى إلى مشاكل فى الضخ.
وأضاف بيسكوف، أن العقوبات، هى التى تمنع صيانة المعدات وتمنع نقلها دون ضمانات قانونية مناسبة.
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