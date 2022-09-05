العالم اليوم - "كيبكو" الكويتية توافق على الاندماج مع القرين للبتروكيماويات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 01:22 مساءً - قالت الشيخة ادانا ناصر الصباح، الرئيسة التنفيذية لشركة مشاريع الكويت (كيبكو)، في اجتماع للمساهمين، اليوم الاثنين، إن المساهمين صدقوا على عقد الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات.

كما اتفق المساهمون على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 250.8 مليون دينار (813.55 مليون دولار) من خلال إصدار 2.408 مليار سهم جديد ستخصص لمساهمي شركة القرين.

وكانت هيئة أسواق المال وافقت الشهر الماضي على زيادة رأس مال "كيبكو" لإتمام عملية الإندماج مع "القرين"، كما وافق جهاز حماية المنافسة أيضا، على التركز الاقتصادي لعملية الاندماج بين الشركتين.

وشركة مشاريع الكويت "كيبكو" هي شركة قابضة، تعمل منذ 30 عاما، وتركز في الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عدة قطاعات، على رأسها الخدمات المالية، والإعلام، والعقارات والصناعة.

كما تمتلك الشركة حصصا رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، بحسب موقعها الإلكتروني.

أما شركة القرين لصناعة الكيماويات فقد تأسست عام 2004، وتم إدراجها في بورصة الكويت عام 2007، وهي من أكبر الشركات العاملة في مجال صناعة الكيماويات البترولية في الكويت، بحسب موقعها الإلكتروني.