العالم اليوم - مدرب سان جرمان يكشف خطة الموسم.. على النجوم الثلاثة "الرضوخ"

انتم الان تتابعون خبر مدرب سان جرمان يكشف خطة الموسم.. على النجوم الثلاثة "الرضوخ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 01:22 مساءً - سيحتاج باريس سان جرمان إلى جميع موارده إذا أراد التألق على كل الجبهات هذا الموسم، ويعني هذا أن ثلاثي الهجوم الناري قد يحصل على راحة في بعض الأحيان، سواء رغبوا في ذلك أم لا.

وبينما كان من النادر أن يستبدل المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، لم يتردد خليفته كريستوف غالتييه في وضع اللاعب البرازيلي على مقاعد البدلاء، السبت، قبل 3 أيام من المباراة الافتتاحية لهم في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

وحل نيمار بديلا بعد مرور حوالي ساعة، وكان مبابي اللاعب البديل لزميله المهاجم، خلال الانتصار 3-صفر على نانت، ولم يظهر الدولي الفرنسي أي علامة على الإحباط.

وكان ميسي الأكثر مشاركة بين هذا الثلاثي رغم أنه استبدل في الدقائق الأخيرة أمام موناكو وتولوز.

وأكد غالتييه، الذي تولى المسؤولية هذا الموسم، أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول. وكان وفيا لكلمته حيث سجل باريس سان جرمان 24 هدفا في أول 6 مباريات له بالدوري وهو رقم قياسي.

وقال غالتييه: "تحدثت عن الأمر مرتين، مرة مع كل لاعب ومرة مع الفريق بأكمله. أبلغتهم بأن هذه هي طريقتي وعلينا أن نتحلى بالإيجابية وأن نتقبل هذا الوضع".

ومع جدول المباريات المزدحم نظرا لاقتراب نهائيات كأس العالم، قال غالتييه إنه لم يكن أمامه خيارات كثيرة.

وأوضح: "الأمر ملزم للجميع نظرا لجدول المباريات المزدحم".

"نخوض مباريات كثيرة كل ثلاثة أيام ثم كل أربعة أيام ثم هنا ككأس العالم. على الجميع أن يفهم أنه لن يكون بوسعهم خوض كل المباريات".

كما حصل قلب الدفاع سيرجيو راموس على راحة نسبية أمام نانت حيث شارك بديلا في الدقيقة 62.

وقال قلب الدفاع بريسنل كيمبيمبي: "يجب أن يكون كل فرد جاهزا للعب. أهم شيء هو الفريق. لدينا جودة في جميع المراكز من الأساسيين إلى البدلاء".