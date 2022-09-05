استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين فى جنوب جنين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أوضح بيان وزارة الصحة أن الشاب طاهر زكارنة أصيب برصاصة فى الرأس، وأخرى فى القدم اليمنى ورصاصة فى الفخذ الأيسر وحروق، ما أدى إلى استشهاده بعد وصوله المستشفى.
وبحسب الوكالة، أكدت مصادر محلية، أن شابا آخر أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها قباطية، كما اعتقل ثلاثة آخرون.
ومن جانبه، قال مدير نادى الأسير فى جنين، منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى الشاب عدى مناصرة عقب مداهمة مكان عمله فى مخبز.
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