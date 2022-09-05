الصين ترفض فرض سقف سعرى على النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم الإثنين، رفض السلطات الصينية لقرار دول مجموعة السبع بفرض سقف سعرى على النفط الروسى، مؤكدة دعوة بكين لتعديل موقف الدول الأعضاء فى المجموعة.





وفى مؤتمر صحفى، اليوم، شددت متحدثة الخارجية الصينية على أن "النفط له أهمية كبيرة فى ضمان أمن الطاقة العالمى. ونأمل أن تبذل الدول المعنية.. جهودًا بناءة وليس العكس"، منوهة بأن النفط هو أحد المواد الخام الرئيسية فى السوق الدولية.

وقالت ماو نينج، إنه فى ظل الوضع الدولى الراهن، يتعين على دول مجموعة السبع "تعزيز الحوار ودفع المفاوضات قدمًا".

وكان وزراء المالية فى مجموعة السبع قد وافقوا بالإجماع، خلال اجتماعهم فى برلين يوم 2 سبتمبر، على تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا، من أجل الحد من دخل الاتحاد الروسى من صادراته.

ومن جانبها، حذرت موسكو من أن الدول التى تنضم إلى هذا القرار لن تتمكن من شراء النفط من روسيا.