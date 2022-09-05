الشرطة الكندية تكشف تفاصيل مقتل 10 أشخاص فى هجوم طعن جماعى

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الكندية، إنهم تلقوا أول اتصال بشأن الطعن فى منطقة جيمس سميث كرى نيشن بمقاطعة ساسكاتشوان قرابة السادسة صباحًا، قبل تلقى المزيد من التقارير بشأن حوادث طعن، بما فى ذلك فى قرية ويلدون القريبة.

وقالت روندا بلاكمور، قائدة فرقة شرطة الخيالة الكندية فى ساسكاتشوان: "حتى هذه المرحلة من تحقيقنا حددنا 10 حالات وفاة من 13 موقعًا"، مضيفة أن "عدد إضافى من الضحايا أصيبوا، من بينهم 15 نقلوا إلى المستشفى".

وأوضحت بلاكمور، أن الشرطة تعتقد أن "بعض الضحايا تم استهدافهم من قبل المشتبه بهم والبعض الآخر تعرض للاعتداء بشكل عشوائى"، مؤكدة أن "الحديث عن الدافع فى هذا التوقيت سيكون صعبًا للغاية".

وحذرت بلاكمور من أن عمليات الطعن "حدث خطير للغاية"، مضيفة أنها كانت واحدة من "أكبر الحوادث التى شهدناها فى السنوات الأخيرة".

وأشارت الشرطة الكندية إلى أن اثنين من المشتبه بهم هما: داميان ساندرسون، 31 عاما، ومايلز ساندرسون 30 عاما، مازالا طليقين و "يعتبران مسلحين وخطرين". فيما تواصل الشرطة البحث عنهما.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، الطعن الجماعى بأنه "مروع ومفجع"، وكتب عبر "تويتر": "الهجمات التى وقعت فى ساسكاتشوان مروعة ومفجعة".