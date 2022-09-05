مصرع 7 أشخاص فى زلزال الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الصينى لشبكات الزلازل - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه تم رصد مركز الزلزال، الذى وقع بعمق 16 كيلومترا، عند التقاء دائرة عرض 29.59 درجة شمالا وخط طول 102.08 درجة شرقا، مضيفا أن مركز الزلزال يقع على بعد 39 كيلومترا من مقر محافظة لودينج، وأن هناك عدة قرى على بُعد 5 كيلومترا حول مركز الزلزال.

وأوضح المركز أن السكان فى مدينة تشنجدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان، الواقعة على بُعد 226 كيلومترا من مركز الزلزال، شعروا به.

من جانبها، ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، أنه تم تفعيل الاستجابة الوطنية الطارئة من المستوى الثالث ضد الزلزال، مضيفة أنه تم إرسال فريق عمل لتقديم التوجيه والمساعدة فى الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإنقاذ.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى 30 فردا من رجل الإطفاء فى "لودينج" هرعوا إلى مركز الزلزال لتقييم الوضع، بينما يتجه 530 فردا من فرق الإغاثة من الطوارئ من مناطق أخرى فى "سيتشوان" إلى مركز الزلزال.