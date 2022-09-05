الكرملين: تفجير السفارة الروسية فى كابول «عمل إرهابى»

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف للصحفيين:" إنه عمل إرهابى، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، مقتل اثنين من موظفى البعثة الدبلوماسية فى السفارة الروسية لدى أفغانستان جراء انفجار انتحارى.
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