فرنسا: نتطلع لصفحة جديدة مع بريطانيا فى عهد تراس

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الإثنين، عن أملها فى بداية حقبة جديدة من العلاقات بين باريس ولندن إذا فازت نظيرتها البريطانية ليز تراس، بزعامة حزب المحافظين الحاكم، لتصبح رئيسة للوزراء للبلاد، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت كولونا فى تصريحات لراديو "RTL": "لا أعرف ما إذا كان سيتم تعيين تراس.. لكن إذا كانت هى، نأمل أن تكون بداية جديدة". ومن المتوقع أن يجرى اليوم الإثنين، الإعلان عن اختيار ليز تراس زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة لوزراء بريطانيا، إذ أنها المرشحة الأقرب للفوز بالمنصب حسب استطلاعات رأى عدة.

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