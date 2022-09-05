العالم اليوم - "الرسالة المشؤومة".. غوغل تحذر ملايين المستخدمين لأندرويد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - حذرت شركة "غوغل" ملايين المستخدمين لنظام أندرويد من "رسالة مشؤومة"، يجب الانتباه إليها لتجنب اختراق هواتفهم.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن التحذير يتعلق بالأشخاص، الذين يستخدمون "غوغل كروم" على جهاز أندرويد الخاص بهم، مضيفا أن "غوغل" استهدفت بالأساس الأشخاص الذين يزورون "المواقع غير الآمنة"، وذلك لمساعدتهم على تجنب الاختراق.

وتابعت: "حين ستزور هذه المواقع ستصادفك رسالة: -الموقع الذي تنتظره يحتوي على برامج ضارة- أو -يحتوي الموقع المقصود على برامج ضارة- أو -موقع مريب-"، هذا يعني أن الموقع الذي تحاول الوصول إليه قد يثبت برامج مشبوهة على جهازك.

وذكرت "الصن" أنه لا يجب تجاهل هذه الرسالة التحذيرية، مضيفة "فكِّر كثيرا قبل رفضها أو اختيار المتابعة".

وأبرزت: "إذا كنت متأكدا من أن الصفحة آمنة وترغب في تجاهل التحذير، يمكنك النقر فوق -التفاصيل-، متبوعة بـ-زيارة هذا الموقع غير الآمن-".

وكشفت "غوغل": "تحاول بعض المواقع خداعك لتنزيل برامج ضارة بإخبارك أن جهازك يحتوي على فيروس.. احرص على عدم تنزيل أي من هذه البرامج".