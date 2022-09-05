نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [صرف بدل التضخم] ] منحة غلاء المعيشة MOCD دفعة سبتمبر Mocd.Gov.ae الاستعلام عن (وقود – كهرباء – مياه) في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف بدل التضخم Mocd.Gov.ae لدفعة ديسمبر بعد أن قامت وزارة تنمية المجتمع بالانتهاء من صرف دفعتي شهر يوليو وأغسطس 2022، وقد قام حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد في شهر يوليو الماضي بالإعلان عن المنحة المقدمة من الدولة عبر وزارة تنمية المجتمع لفئات من المجتمع للتصدي لغلاء المعيشة في الفترة الأخيرة ومواجهة التقلبات المعيشية الناجمة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي يتأثر بها على وجه الخصوص محدودي الدخل.

بدل غلاء المعيشة

هي منحة يقوم الحاكم بتقديمها بشكل استثنائي للفئات الفقيرة أو محدودة الدخل من المجتمع، وخاصة المستفيدين من الضمان المقدم بالوزارة الخاصة بذلك، وأيضا فئات الموظفين من أصحاب الدخل المحدود والذي يتأثروا سلبا بارتفاع الاسعار، وخاصة بعد رفع الدعم عن العديد من الخدمات والسلع في خطط الإصلاح الاقتصادي بالمجتمع.

[صرف بدل التضخم] ] منحة غلاء المعيشة MOCD دفعة سبتمبر Mocd.Gov.ae الاستعلام عن (وقود – كهرباء – مياه)

تقوم وزارة تنمية المجتمع بتقديم الخدمات اللازمة لجمي المستفيدين منها، حيث تستقبل طلبات المساعدات الاجتماعية عبر الرابط الخاص بطلب المساعدة فيها، وتتيح لمستويات المجتمع الحصول على المساعدات الاجتماعية المالية أو العلاجية وكذلك المساعدات السكنية والمنح التعليمية، وذلك لغير القادرين أو أصحاب الدخل المحدود، والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي تقرها الوزارة للمستفيدين منها، ويقوم حاكم الدولة بتقديم المساعدات الاجتماعية من خلالها وخاصة المنح الاستثنائية التي يتم تقديمها بين الحين والآخر حسب المقتضيات الاجتماعية والمعيشية.

فتح باب تسجيل بدل التضخم وزارة تنمية المجتمع

أعلن الشيخ محمد بن زايد التسجيل في منحة بدل التضخم في شهر يوليو الماضي، قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك لفئات من المجتمع في الإمارات وفق شروط الاستحقاق، وجاء السماح بها نظرا لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع في أسعار البترول، وجدير بالذكر أن الإمارات أعلنت عن تخفيض اعار البترول الشهرية فيها للشهر الثالث على التوالي بالرغم من ارتفاع الاسعر عالميا، وذلك حرصا على عدم الضغط على كاهل المواطنين وارتفاع التضخم بالمجتمع، وقد اقرت وزارة تنمية المجتمع شروط خاصة لقبول بدل التضخم، والذي شمل بدل الوقود والكهرباء وأيضا المياه.

ما هي مواعيد صرف بدل التضخم Mocd.Gov.ae

نوع المنحة موعد الصرف موعد صرف منحة الوقود

صرف منحة الكهرباء

موعد صرف منحة المياه في يوليو 2022 تم صرف منحة الكهرباء في 5 أغسطس 2022 يتم صرف منحة المياه خلال الشهر الجاري (سبتمبر 2022)

ما هي الفئات المستحقة لصرف منحة بل التضخم

مستفيدي خدمات ومساعدات وزارة تنمية المجتمع.

الموظفين أصحاب الدخل المحدود، لا يزيد عن 25 ألف درهم.

فئات المطلقات والأرامل وغير المتزوجين الذين لا يقل إجمالي الدخل الشهري لهم 25 ألف درهم.

المتقاعدين الذين لا يزيد دخل الاسرة لهم عن الحد المانع للمنحة.

رب الاسرة الذي يعول ابناء لا يقل أعمارهم عن 21 عام، ويكون الأبناء غير عاملين.

فئات النساء الحاضنات للأبناء أقل من 21 عام بنفس الحد الأدنى للدخل، وكذلك المطلقات والأرامل.

كيف أعرف حصولي على علاوة بدل التضخم