مقتل 7 أشخاص جراء زلزال عنيف ضرب جنوب غرب الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:29 صباحاً - لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب اليوم الاثنين جنوب غرب الصين.

وأظهرت المسوحات الأولية أن عددا من البلدات في مقاطعة سيتشوان تعرضت "لأضرار جسيمة في المساكن بسبب الانهيارات الأرضية الجبلية"، بينما قطعت خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية في بعض المناطق، وفقا لإذاعة CCTV الحكومية.

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12:52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04:52 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة شنغدو الكبيرة وفق المصدر نفسه.