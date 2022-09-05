إصابة دبلوماسي روسي وحارس في انفجار قرب السفارة الروسية بكابول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:29 صباحاً - أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر أن مواطنين روسيين، دبلوماسي وحارس أمن، أصيبا في انفجار قرب السفارة الروسية في كابول.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة بحسب ما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

وقالت وسائل إعلام أفغانية إن انتحاريا فجر نفسه اليوم الإثنين أمام بوابة السفارة الروسية في كابول ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر أن ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا جراء التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية.

وبحسب المصدر فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي ليعلن أسماء طالبي التأشيرة.