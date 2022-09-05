إصابة 4 مدنيين جراء قصف أوكرانى على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - ووفقا للإدارة العسكرية المدنية بالمقاطعة، قتل طفلا ووالده جراء قصف أوكرانى استهدف إحدى مدن مقاطعة نيكولايف. وكانت السلطات فى دونيتسك قد أعلنت أمس الأحد، مقتل 6 مدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف أوكرانى استهدف عدة مدن بالإقليم.

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