بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن زوارق الاحتلال المتمركزة فى عرض بحر محافظتى خان يونس ورفح جنوب القطاع، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين العاملة فى عرض البحر، وأجبرتهم على الانسحاب. يشار إلى أن قوات الاحتلال تطارد الصيادين العاملين فى بحر قطاع غزة، وتعتدى عليهم بشكل متواصل ويومى عبر إطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم.

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