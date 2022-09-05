الأمم المتحدة: المجاعة فى الصومال باتت على الأبواب

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت فى وقت سابق من أن المجاعة تهدد ملايين الأشخاص فى منطقة القرن الإفريقى، فى ظل ارتفاع خطر انعدام الأمن الغذائى، مشيرة إلى أن عدم هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالى فاقم أزمة الجفاف، وأدى إلى نفوق الملايين من رؤوس الماشية، وقضى على المحاصيل، وأغرق مناطق فى كينيا والصومال وإثيوبيا فى أوضاع أشبه بالمجاعة.
واضطر أكثر من مليون شخص إلى ترك منازلهم بحثاً عن المياه والغذاء، جراء تداعيات التدهور المناخى.
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