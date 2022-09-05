أوكرانيا تكشف خسائر روسيا العسكرية منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الإثنين مقتل 300 جندى روسى وتدمير 19 دبابة و29 مدرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد قتلى الجنود الروس إلى 49 ألفا و800 جندى منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى وحتى اليوم.





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