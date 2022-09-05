نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على اربعة مطلوبين أحدهم مصنف " خطير " على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:09 صباحاً - دوت الخليج - : قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبرفقة قوة أمنية خاصة نفذوا حملة امنية في مناطق جنوب العاصمة على مروجي مواد المخدرات والأشخاص المطلوبين بتلك القضايا .



وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى خلال الحملة مداهمة مواقع عدد من أولئك الاشخاص ووضع كمائن لآخرين، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على اربعة اشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة احدهم مصنف بالخطر .

وأكّد الناطق الاعلامي انه في احدى المداهمات القي القبض على مروجين وضبطت بحوزتهم اربعة اسلحة نارية اضافة الى 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكميات من الحبوب المخدرة .