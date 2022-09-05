نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني العراق موقع نتائجنا وموقع ناجح في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في محافظات بغداد، اربيل، بابل، الرصافة، ذي قار، القادسية، وجاري الاعلان عن النتيجة في باقي المحافظات خلال ساعات قليلة من الآن،لذلك يشهد محرك البحث جوجل الآلاف من عمليات البحث عن رابط وخطوات استخراج نتائج السادس ابتدائي 2022، وسوف نوضح لكم ذلك في السطور القادمة.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

كما ذكرنا في المقدمة أنه أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم بالعراق عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، وأصبح الآن في إمكان كل طالب التعرف على نتائجه بطريقة إلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو من خلال أحد المواقع التابعة للوزارة مثل موقع نتائجنا أو موقع ناجح وغيرهم، ومن الجدير بالذكر أنه كان الطلاب قد اجتازوا فترة الامتحانات منذ عدة ايام ممن لم ينجحوا في اختبارات الدورة الأولى في ظل تطبيق قواعد صارمة، وكان هذا بداية من يوم الخامس والعشرين من أغسطس و حتى 31 منه.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

ثمة مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب غلى الطالب اتباعها للحصول على درجاته في نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، تتمثل تلك الخطوات في التالي:

أولا: ادخل مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراق .

ثانيا: عليك اختيار نتائج سادس ابتدائي دور ثاني من صمن الخيارات المتاحة امامك.

ثالثا: ادخل رقم الجلوس مع تحديد المحافظة التي تدرس فيها.

آخر خطوة هي النقر على ايقونة الاستعلام عن النتيجة، وستظهر لك بالتفصيل مع الدرجات التي حصلت عليها.

وتجدر الاشارة كذلك إلى أنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم عرض النتائج عبر موقع نتائجنا الصف السادس الابتدائي 2022، وهو موقع معتمد من وزارة التربية والتعليم في العراق، ويقدم الموقع النتائج في مختلف المراحل التعليمية. كما أنه يتيح تنزيل الدرجات على أجهزة المحمول والكمبيوتر، وكل طالب يمكنه معرفة ملف كل محافظة والبحث عن اسمه بكل سهولة وفي اسرع وقت.