نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى 2022 خطوات تقديم التظلمات إلكترونياً عبر tazalom.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم بخصوص تظلمات الدور الثاني لثانوية العامة في عام 2022، يبحث الآن طلاب الدور الثاني عن تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى، وذلك عن طريق بوابة الثانوية العامة، وإذا يسجل الآن الطالب ويقوم بدفع الرسوم، وأيضًا تحديد المواد الذي يرغب أن يقدم تظلم فيها، ومن بعد ذلك يتابع موقع التظلمات يوميًا، ليتم معرفة موعد تقديم التظلم ومكانه.

تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى

تم التحديد من وزارة التربية والتعليم، أن تم بدأ مرحلة التظلم للدور الثاني من يوم الأحد الموافق بتاريخ 4 من سبتمبر الجاري وقد يستمر 7 أيام فقط من يوم البداية ليتم تلقي جميع طلبات التظلم وذلك على نتيجة امتحانات الدور الثاني لمرحلة الثانوية العامة 2022، وكما تم تحديد طرق دفع الرسوم الذي تبلغ قيمتها 150 جنيه وذلك لكل مادة، من خلال أحد المنافذ البنكية وهي مثل فوري أو البريد أو إيجي باي أو وقتي وضامن وأمان وغيرها من الطرق.

خطوات تقديم تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى