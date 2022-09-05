نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى 2022 خطوات تقديم التظلمات إلكترونياً عبر tazalom.emis.gov.eg في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم بخصوص تظلمات الدور الثاني لثانوية العامة في عام 2022، يبحث الآن طلاب الدور الثاني عن تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى، وذلك عن طريق بوابة الثانوية العامة، وإذا يسجل الآن الطالب ويقوم بدفع الرسوم، وأيضًا تحديد المواد الذي يرغب أن يقدم تظلم فيها، ومن بعد ذلك يتابع موقع التظلمات يوميًا، ليتم معرفة موعد تقديم التظلم ومكانه.
تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى
تم التحديد من وزارة التربية والتعليم، أن تم بدأ مرحلة التظلم للدور الثاني من يوم الأحد الموافق بتاريخ 4 من سبتمبر الجاري وقد يستمر 7 أيام فقط من يوم البداية ليتم تلقي جميع طلبات التظلم وذلك على نتيجة امتحانات الدور الثاني لمرحلة الثانوية العامة 2022، وكما تم تحديد طرق دفع الرسوم الذي تبلغ قيمتها 150 جنيه وذلك لكل مادة، من خلال أحد المنافذ البنكية وهي مثل فوري أو البريد أو إيجي باي أو وقتي وضامن وأمان وغيرها من الطرق.
خطوات تقديم تظلمات الثانويه العامه الدور الثانى
- نقوم بتسجيل الدخول على الرابك الرسمي لتظلمات مرحلة الثانوية العامة دور ثاني من هذا الرابط.
- نسجل المديرية التابع لها طالب الثانوية العامة.
- نقوم بتسجيل رقم جلوس طالب الثانوية العامة.
- نقوم باختيار المواد التي يرغبها الطالب في تقديم التظلم عليها.
- نقوم بتسديد رسوم الاطلاع وهي 150 جنيه فقط على المادة الواحدة.
- نحضر الطالب إلى مقر التقدير المركزي وذلك مع ولي الأمر أو بمفرده وذلك في الموعد المحدد الذي سوف يتم تحديده ليتم الاطلاع.
- وعندما يوجد تخلف عن الموعد، الطالب لا يكون له أي أحقية في التقدم في التظلم مرة ثانية.
- ثم يقوم الطالب برفع صورة ضوئية وتكون واضحة وذلك من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب ومن ولي أمره.
- ممنوع نهائي أن الطالب يأخذ معه مدرس المادة.
- يقوم الطالب بالاطلاع على صورة من نومذج الإجابة والبابل شيت وأيضًا غلاف كراسة الأسئلة.
- يقوم الطالب بمراجعة تظليله للإجابات الخاصة به ويقوم بكتابة الملاحظات ويقوم الطالب بالتوقيع على الملاحظات بنفسه.
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